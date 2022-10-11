الأردن.. القبض على والد طفلة بسبب "فيديو حزين مفبرك"

ألقت السلطات الأردنية القبض على والد طفلة؛ بسبب تصويرها بطريقة "محزنة ومفبركة" من أجل حصد مزيد من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن العام في الأردن، أنه "جرى يوم أمس الإثنين رصد فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله طفلة صغيرة تشكو سوء المعاملة بعد وفاة والدتها بالقرب من إحدى المقابر".

وأضاف البيان أنه على إثر ذلك "بوشر التحقيق لتحديد هوية الطفلة ومكان تصويرها وملابسات تصوير الفيديو والتأكد من صحته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها وتأمين الحماية لها".

وتابع أنه "ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات تم تحديد هوية الطفلة ومكان تصوير الفيديو وتم التحرك لمكان سكنها، قبل أن يتم القبض على والدها بعد أن تبين أن الطفلة بصحة جيدة، ووالدتها على قيد الحياة".

وأوضح البيان أن "الأب اعترف بقيامه بتصوير الطفلة بتلك الحالة المحزنة والمفبركة لنشر المقطع عبر مواقع التواصل وحصد مشاهدات مرتفعة".

وتولت إدارة حماية الأسرة التحقيق في القضية لإحالة الأب للقضاء وعمل دراسة اجتماعية للطفلة بما يؤمن الحماية لها وضمان عدم تكرار ما حصل معها مستقبلًا.