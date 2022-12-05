السودان.. مراهق يقتل جارته الطبيبة في منزلها

قتل فتى، يبلغ من العمر 14 عامًا، جارته طبيبة النسائية والتوليد بالمستشفى الصيني في أم درمان، بحسب تقارير محلية سودانية.

وكانت الطبيبة عادت من عملها إلى منزلها أمس الأحد لتتفاجأ بالجاني الذي عاجلها ببضع ضربات من سلاح أبيض كان يحمله.

وقال شهود عيان إن زوجها أول من اكتشف الحادث بعد عودته إلى المنزل، حيث وجد زوجته في الرمق الأخير لتتمكن من إخباره بهوية الجاني، وهو جارهم ذو الـ14 عامًا.