السودان.. مراهق يقتل جارته الطبيبة في منزلها
قتل فتى، يبلغ من العمر 14 عامًا، جارته طبيبة النسائية والتوليد بالمستشفى الصيني في أم درمان، بحسب تقارير محلية سودانية.
وكانت الطبيبة عادت من عملها إلى منزلها أمس الأحد لتتفاجأ بالجاني الذي عاجلها ببضع ضربات من سلاح أبيض كان يحمله.
وقال شهود عيان إن زوجها أول من اكتشف الحادث بعد عودته إلى المنزل، حيث وجد زوجته في الرمق الأخير لتتمكن من إخباره بهوية الجاني، وهو جارهم ذو الـ14 عامًا.
وبحسب موقع "أخبار السودان"، فشلت المحاولات لإسعاف الطبيبة المغدورة التي تم نقلها إلى طوارئ السلاح الطبي، حيث فارقت الحياة.
وألقت الشرطة القبض على متهم بقتل طبيبة اختصاصية النساء والتوليد، بحي الجامعة بأم درمان.
وقالت الشرطة في بيان إن بلاغا ورد لقسم شرطة أبوسعد شرق من مواطن يفيد فيه بأنه سمع صوت صراخ بمنزل جارته الطبية اختصاصية النساء والتوليد وعند مدخل الباب وجد زوجها ودخلا المنزل فوجدا المجني عليها ملقاة على الأرض وهي تنزف.
وأفادت الشرطة بأنه تم اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية، وتم القبض على المتهم، وضبط السكين أداة الجريمة بإرشاد المتهم نفسه، وما زالت التحريات مستمرة.
ولم تذكر التقارير المحلية السودانية التي أوردت النبأ المزيد عن تفاصيل الجريمة، وتحديدًا حول دوافع الفتى المراهق في الإقدام على القتل.