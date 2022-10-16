الشرطة تعتقل شخصا للاشتباه في ارتكابه سلسلة جرائم قتل بكاليفورنيا

أعلنت الشرطة في "ستوكتون" بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت، أنها اعتقلت رجلا يشتبه في قتله 6 أشخاص في سلسلة من جرائم القتل التي هزت المنطقة الواقعة في شمال كاليفورنيا.

وقال رئيس شرطة "ستوكتون" ستانلي ماكفادين، إنه "بفضل معلومات سرية والتحقيقات تمكنت السلطات من متابعة رجل واعتقاله في أثناء قيادته لسيارته في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت".

وقال مكفادين، في مؤتمر صحفي إن الرجل الذي كان بحوزته سلاح ناري عندما أوقفه المحققون كان "بصدد ارتكاب جريمة قتل".

وأضاف "نحن واثقون من أننا أوقفنا جريمة قتل أخرى".

وقال مكفادين، إن المشتبه فيه هو ويسلي براونلي (43 عامًا).

وقال المدعي العام بمقاطعة "سان جواكين"، توري فيبر سالازار، إن مكتبه راجَع الأدلة، وإن المشتبه فيه سيمثل أمام المحكمة يوم الثلاثاء.