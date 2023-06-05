المغرب.. رجال أمن خلف القضبان بسبب بارون مخدرات

أودعت السلطات المغربية ثمانية رجال أمن في سجن "عكاشة" لاستكمال عمليات التحقيق بتهمة علاقتهم بـ "بارون مخدرات" مطلوب للقضاء.

وكانت نتائج تحقيق أفضت إلى أن رجال الأمن متهمون بالرشوة وتسهيل مهام بارون المخدرات.

وأفادت صحيفة "المساء" المغربية أن عدد المتهمين قد يصل إلى 24 متهمًا.

وكانت جمعيات تعمل في مجال مكافحة المخدرات حذَّرت من مخاطرها، مسلطة الضوء على نوع منها يدعى مخدر "البوفا" الذي قالت تقارير إنه ينتشر بشكل واسع بمحيط المدارس بالنظر لسهولة استمالة التلاميذ وسعره المنخفض.

وحذَّرت من خطورة هذا المخدر على القدرات العقلية والجسدية لمن يتعاطاه، باعتبار أنه يتسبب في نوبات قلق مصحوبة بهلوسة، بالإضافة إلى أنه يدفع متعاطيه إلى ارتكاب جرائم أو الانتحار تحت تأثيره.

ويتكوَّن مخدر "البوفا" من بقايا مخدر الكوكايين الذي يتم طهيه على نار هادئة مع مواد كميائية من بينها الأمونياك ليتحول إلى مادة شبيهة ببلورات الكريستال.