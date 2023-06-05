المغرب.. رجال أمن خلف القضبان بسبب بارون مخدرات
أودعت السلطات المغربية ثمانية رجال أمن في سجن "عكاشة" لاستكمال عمليات التحقيق بتهمة علاقتهم بـ "بارون مخدرات" مطلوب للقضاء.
وكانت نتائج تحقيق أفضت إلى أن رجال الأمن متهمون بالرشوة وتسهيل مهام بارون المخدرات.
وأفادت صحيفة "المساء" المغربية أن عدد المتهمين قد يصل إلى 24 متهمًا.
وكانت جمعيات تعمل في مجال مكافحة المخدرات حذَّرت من مخاطرها، مسلطة الضوء على نوع منها يدعى مخدر "البوفا" الذي قالت تقارير إنه ينتشر بشكل واسع بمحيط المدارس بالنظر لسهولة استمالة التلاميذ وسعره المنخفض.
وحذَّرت من خطورة هذا المخدر على القدرات العقلية والجسدية لمن يتعاطاه، باعتبار أنه يتسبب في نوبات قلق مصحوبة بهلوسة، بالإضافة إلى أنه يدفع متعاطيه إلى ارتكاب جرائم أو الانتحار تحت تأثيره.
ويتكوَّن مخدر "البوفا" من بقايا مخدر الكوكايين الذي يتم طهيه على نار هادئة مع مواد كميائية من بينها الأمونياك ليتحول إلى مادة شبيهة ببلورات الكريستال.
يذكر أن السلطات الإسبانية كانت أعلنت في الـ23 من أيار/ مايو الماضي عن تفكيك منظمة لها مقرّات في مليلية وبرشلونة وغرناطة، كانت تنقل الكوكايين من هولندا إلى المغرب.
وتم اعتقال 21 شخصًا، قدمتهم السلطات الأمنية إلى العدالة بتهم منها الانتماء إلى منظمة إجرامية.
وصادرت السلطات الأمنية 58 كيلوغرامًا من الكوكايين، و186 كيلوغرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى أموال بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، و38 سيارة، وعقارات، و49 حسابًا مصرفيًّا.
واكتشفت الشرطة سيارة تنقل وتدخِل المخدرات إلى مليلية عبر الميناء، وعثروا على 15 كيلوغرامًا من الكوكايين في مكان مخفي من السيارة.
وكان يقود الشبكة شقيقان، أحدهما مقيم في المغرب، والآخر في غرناطة وكان هاربًا من السلطات القضائية المغربية لقيادته منظمة لتهريب المخدرات.