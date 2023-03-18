بعد اشتباكات مع الأمن.. تاجر مخدرات يفجر نفسه في البصرة

أقدم تاجر للمخدرات على تفجير نفسه بعد اشتباكه مع قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، في محافظة البصرة جنوب البلاد.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "القوات الأمنية العراقية نفذت عملية مداهمة لمنزل أحد كبار تجار المخدرات في محافظة البصرة، وبعد محاصرة المنزل الكائن في منطقة الأصمعي وسط المحافظة، اشتبك التاجر مع القوات الأمنية لأكثر من ساعة".