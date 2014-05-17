إسرائيلي يغتصب حفيدته البالغة 6 أعوام

تجرد عجوز إسرائيلي من المشاعر الإنسانية وانقض كالذئب الجائع على حفيدته البالغة من العمر ست سنوات واغتصبها ومارس معها الأفعال اللوطية.
وقالت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي على موقعها الإلكتروني (نعنع 10) إن الجد الذئب مواطن منطقة "هشارن" ، وجرى اعتقاله، الجمعة، بتهمة اغتصاب حفيدته وارتكاب الأفعال اللوطية معها، حيث سيعرض على المحكمة لتمديد سجنه من أجل استنفاد التحقيقات اللازمة.
الجد استغل الفترات التي كانت تظل فيها الطفلة معه وحدها عندما تذهب الأم للعمل، وبدأ بمداعبتها جنسياً، ثم انهال عليها بلا رحمة أو شفقة لإشباع غرائزه الحيوانية، إلا أن آلام الطفلة فضحت جريمة الجد أمام أمها التي تقدمت ببلاغ للشرطة.