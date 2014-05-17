إسرائيلي يغتصب حفيدته البالغة 6 أعوام

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الجد يستغل الفترات التي كانت تظل فيها الطفلة معه وحدها، لكن آلام الطفلة فضحت جريمته أمام أمها التي تقدمت ببلاغ للشرطة.