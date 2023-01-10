مصر.. عائلة تختطف شابا تقدم لخطبة ابنتها وتعتدي عليه

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري واختطاف آخر في مقهى بإحدى قرى مركز نبروه في الدقهلية.

وتوصلت أجهزة الأمن المصرية إلى أن مجموعة مسلحة من إحدى العائلات هجمت على المقهى وأطلقت النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب بطلق ناري، وخطفت آخر إلى مكان إقامتها.

وتبين من خلال التحريات، أن الشاب المختطف كان مرتبطا بفتاة من العائلة التي نفذ أفراد منها عملية الاختطاف، وتقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضته.