مصر.. عائلة تختطف شابا تقدم لخطبة ابنتها وتعتدي عليه
شهدت محافظة "الدقهلية" المصرية، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت إحدى العائلات على اختطاف شاب تقدم لابنتهم وتم رفضه، في أحد المقاهي.
وأجبر الخاطفون الشاب بعد الاعتداء عليه، على ارتداء "قميص نوم" نسائي، على غرار ما حدث في مسلسل "الأسطورة" للفنان المصري محمد رمضان.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد بإصابة شاب بطلق ناري واختطاف آخر في مقهى بإحدى قرى مركز نبروه في الدقهلية.
وتوصلت أجهزة الأمن المصرية إلى أن مجموعة مسلحة من إحدى العائلات هجمت على المقهى وأطلقت النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شاب بطلق ناري، وخطفت آخر إلى مكان إقامتها.
وتبين من خلال التحريات، أن الشاب المختطف كان مرتبطا بفتاة من العائلة التي نفذ أفراد منها عملية الاختطاف، وتقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضته.
وأشارت التحقيقات، إلى أن المختطفين اعتدوا على الشاب بالضرب بالأسلحة البيضاء والنارية، ونزعوا ملابسه وأجبروه على ارتداء "قميص نوم" نسائي.
وصور المتهمون في الواقعة الشاب المجني عليه، وتم تهديده بعدم الاقتراب من الفتاة مرة أخرى، ثم تركوه بالشارع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.