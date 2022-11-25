ما العقوبة المتوقعة على منة شلبي بعد ضبطها بتهمة حيازة المخدرات؟

كشف خبراء أن القانون المصري غلظ عقوبة جلب المخدرات، والتي تصل إلى الإعدام في حال الجلب من أجل الاتجار.

وألقت قوات الأمن بمطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي لحيازتها مادة الماريغوانا المحظور تداولها في مصر، وتم ترحيلها إلى نيابة النزهة بمصر الجديدة للتحقيق معها.

وقال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن جلب المخدرات من الخارج هي جريمة خطيرة أوجب لها القانون أقصى عقوبة وهي الإعدام حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات وتعديلاته.