ما العقوبة المتوقعة على منة شلبي بعد ضبطها بتهمة حيازة المخدرات؟
كشف خبراء أن القانون المصري غلظ عقوبة جلب المخدرات، والتي تصل إلى الإعدام في حال الجلب من أجل الاتجار.
وألقت قوات الأمن بمطار القاهرة القبض على الفنانة منة شلبي لحيازتها مادة الماريغوانا المحظور تداولها في مصر، وتم ترحيلها إلى نيابة النزهة بمصر الجديدة للتحقيق معها.
وقال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن جلب المخدرات من الخارج هي جريمة خطيرة أوجب لها القانون أقصى عقوبة وهي الإعدام حسب نص المادة 33 من قانون المخدرات وتعديلاته.
وأضاف الخبير القانوني المصري لـ"إرم نيوز"، أن "القانون ينص على أن يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من صدر أو جلب جوهراً مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 وكل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار".
وتابع محفوظ: "الجلب معناه استيراد كمية تزيد عن الاحتياج الشخصي، وتكون الجريمة ثابتة في حق المتهم حتى ولو كان المخدر مصرح به في الدولة القادم منها".
وواصل محفوظ أن "العامل الرئيسي في الاتهام هو أن يكون المخدر من المنصوص عليه في جداول المخدرات بالقطر المصري، وهناك أقوال إنها مجرد حلوى بطعم المخدر، ومصرح بها في بلد المنشأ، وهذا لا يعفي الفنانة من المساءلة إذا أثبت الطب الشرعي أنها مخدر".
من جانبه، أشار الخبير القانوني مجدي مهران إلى أن واقعة منة شلبي هي "جلب"، موضحا أنه في القانون لها عقوبتان، إما الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، مؤكدا أن المشرع غلظ في عقوبة الجلب لمنع دخول المخدرات في مصر، ويعتبر الكمية التي عثر عليها بحوزة منة شلبي جلب، لأن الجلب هو ما زاد عن الاستخدام الشخصي، بحد قوله.
وأضاف مهران لـ "إرم نيوز": "الفيصل هنا هو هل هي لديها قصد جنائي وعلم يقيني بأن هذه المادة مخدرة أم لا، وهذه المسألة تثبتها تحريات النيابة العامة، فمن الوارد أنها ليست على علم بأنها مخدرة، ومن الممكن أن تكون جلبتها بهدف إيصالها إلى أهل أحد أصدقائها، كل هذا الفيصل فيه هو تحريات النيابة".
وتابع مهران: "القصد الجنائي هو الركن الرئيسي للجريمة؛ لأن الجريمة تتكون من ركن مادي وهو ضبط المتهم بالحرز، وركن معنوي وهو العلم وإرادتها بأنها تدخل المادة البلاد وهي تعلم وموقنة بأنها مادة مخدرة".