120 حالة تسمم في محافظة جرش بالأردن وإغلاق مطعم للاشتباه

وذكر صادق العتوم مدير مستشفى جرش الحكومي أن "غالبية المراجعين يعانون من المغص والاستفراغ وارتفاع درجة الحرارة، وسيتم إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة لهم ومتابعة أوضاعهم الصحية".

وأوضح أنه "تم إدخال حالتين إلى مستشفى جرش الحكومي، وباقي المرضى تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم وخرجوا"، وفقًا لما أوردته قناة "رؤيا" الأردنية.

من جهته، قال فراس الفاعور محافظ جرش إن "مؤسسة الغذاء والدواء أغلَقت مطعمًا للوجبات السريعة في جرش احترازيًّا بعد الاشتباه في حالات التسمم نتيجة تعامل المواطنين معه".