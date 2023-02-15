120 حالة تسمم في محافظة جرش بالأردن وإغلاق مطعم للاشتباه
سجلت في الأردن 120 حالة تسمم غذائي في محافظة جرش شمال العاصمة الأردنية عمان، بينهم طفلان، بعد تناولهم وجبات طعام فاسدة من مطعم واحد.
وذكر صادق العتوم مدير مستشفى جرش الحكومي أن "غالبية المراجعين يعانون من المغص والاستفراغ وارتفاع درجة الحرارة، وسيتم إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة لهم ومتابعة أوضاعهم الصحية".
وأوضح أنه "تم إدخال حالتين إلى مستشفى جرش الحكومي، وباقي المرضى تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم وخرجوا"، وفقًا لما أوردته قناة "رؤيا" الأردنية.
من جهته، قال فراس الفاعور محافظ جرش إن "مؤسسة الغذاء والدواء أغلَقت مطعمًا للوجبات السريعة في جرش احترازيًّا بعد الاشتباه في حالات التسمم نتيجة تعامل المواطنين معه".
وكانت المؤسسة قد أكدت، الثلاثاء، أن النتائج الأولية للعينات المسحوبة من مطعم في جرش تناول منه أشخاص يشتبه بإصابتهم بالتسمم تشير إلى "وجود بعض البكتيريا الممرضة".
وأوضح مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن المؤسسة تريد إعادة فحص الأشخاص الذين أدخلوا إلى مستشفى جرش الحكومي في وقت سابق، للخروج بنتيجة ثابتة يمكن الإعلان عنها، علما بأن مدة فحص العينة تستغرق حوالي 48 ساعة.