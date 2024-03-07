العراق.. حرمان طالبة من استكمال دراستها بسبب "صدام حسين" (فيديو)

قرَّرت كلية الرافدين الجامعية في بغداد فصل طالبة بتاريخ الـ6 من مارس 2024، بعد اعتمارِها قبعة تحمل صورة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين خلال حفل تخرجها.

وأفاد أستاذ في الكلية لـ"إرم نيوز" أن قرار الفصل جاء نظرًا لتجاوز الطالبة للضوابط والتعليمات بقيامها بوضع صورة صدام حسين على قبعتها أثناء مراسم التقاط صور التخرج".

وأشار الأستاذ إلى أن الطالبة من مواليد 2002 وتدرس في قسم تقنيات المختبرات الطبية/المرحلة الرابعة للفترة المتبقية من العام الدراسي، وهي على بعد شهرين من تقديم الامتحان النهائي، ونيل شهادة البكالوريوس، لكنها أضحت معرَّضة للفصل، والحرمان من نيل شهادتها وحتى الدراسة وفق قانون رقم 32 لعام 2016 في العراق".