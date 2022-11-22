وفد أمني كويتي إلى رومانيا لمتابعة ملف المفقود "محمد البغلي"
أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، أن وفدا أمنيا سيتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا لمتابعة ملف رجل الأعمال، محمد طاهر البغلي، الذي فقد هناك بظروف غامضة قبل 7 سنوات.
ونقل بيان رسمي عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قوله، إن "الوفد الأمني سيتوجه إلى رومانيا لمتابعة مجريات البحث والتحري مع السلطات الرومانية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت هناك".
وجاءت تصريحات الصباح خلال لقاء جمعه مع أسرة رجل الأعمال المفقود، استعرض خلاله آخر التطورات بقضية الفقدان الغامضة التي سبق أن توجهت وفود دبلوماسية وأمنية إلى العاصمة الرومانية للبحث فيها، وفق البيان الذي نشر عبر صفحة وزارة الخارجية على "تويتر".
وأشار الوزير إلى أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع السلطات المختصة في رومانيا عبر عقد لقاءات دورية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية والمسؤولين على كافة المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمواطن البغلي".
وتعود حادثة اختفاء محمد البغلي إلى العام 2015، حيث كان حينها يبلغ من العمر 79 عاما، وكان متواجدا في رومانيا التي اعتاد منذ أوائل التسعينيات أن يقضي فيها إجازته مع أسرته في منزله هناك، في إحدى قراها.
وسبق أن كشف نجله رياض بتصريحات متلفزة عن تفاصيل اختفاء والده الغامض، مؤكدا أن والده كان مدركا وذو شخصية قوية ولا يعاني من أمراض.
ولفت إلى أنه "خرج كعادته في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا للتريض في القرية في رومانيا، لكنه لم يعد مطلقا ولم يعثر على أي أثر أو تفسير لاختفائه إلى الآن".
وأضاف أنه وبحسب رواية الشهود فإن "والده قد دخل يومها فندقا مقابل سكنه، وجلس مع بعض النزلاء، ثم صعد الدرج الموصل للغابة، ودخلها، ثم اختفى بعدها".
وتابع: "كانت لديهم شكوكا حول صاحب الفندق الذي جلس به والده قبل اختفائه، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجمعوا عنه أي أدلة".
وبين أن "شكوكا راودتهم بأن أحدا تتبعه لإحداث ضرر به ثم سرقة منزله، ولكن المنزل ظل كما هو دون أن يتعرّض للسرقة".
وتعتبر قضية اختفاء البغلي الغامضة بندا ثابتا في كافة المباحثات بين الطرفين الكويتي والروماني.