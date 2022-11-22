وفد أمني كويتي إلى رومانيا لمتابعة ملف المفقود "محمد البغلي"

أعلنت الكويت، اليوم الثلاثاء، أن وفدا أمنيا سيتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى رومانيا لمتابعة ملف رجل الأعمال، محمد طاهر البغلي، الذي فقد هناك بظروف غامضة قبل 7 سنوات.

ونقل بيان رسمي عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قوله، إن "الوفد الأمني سيتوجه إلى رومانيا لمتابعة مجريات البحث والتحري مع السلطات الرومانية المختصة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت هناك".

وجاءت تصريحات الصباح خلال لقاء جمعه مع أسرة رجل الأعمال المفقود، استعرض خلاله آخر التطورات بقضية الفقدان الغامضة التي سبق أن توجهت وفود دبلوماسية وأمنية إلى العاصمة الرومانية للبحث فيها، وفق البيان الذي نشر عبر صفحة وزارة الخارجية على "تويتر".

وأشار الوزير إلى أن "هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع السلطات المختصة في رومانيا عبر عقد لقاءات دورية واتصالات مباشرة مع الجهات المعنية والمسؤولين على كافة المستويات الحكومية والأهلية للوقوف على كافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمواطن البغلي".