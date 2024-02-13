القبض على زوج فاشينيستا كويتية مشهورة بتهم احتيال

ألقت الشرطة الكويتية، القبض على شخص بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، فيما كشفت حسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتهم زوج فاشينيستا كويتية مشهورة.

وقال حساب "المجلس" الإخباري المحلي، إن المتهم زوج لإحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، التي تشتهر كثير من الشابات فيها بمتابعات كبيرة لعروض الملابس والتجميل واليوميات اللاتي يقدمنها.

ويواجه المتهم الذي تم إيداعه في السجن المركزي، تهمة إصدار شيكات بمبالغ مالية كبيرة دون وجود رصيد في حسابه البنكي.

ولم يتم الكشف عن هوية المتهم ولا زوجته حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويفرض القانون الكويتي على المدانين بإصدار شيكات دون رصيد عقوبات بالسجن والغرامة.

وواجهت عدة فاشينيستات كويتيات وأزواجهن تهما متنوعة ومخالفات وحتى جرائم في سنوات الشهرة القليلة الماضية، وصل بعضها إلى القضاء.