مصر.. الإعدام لمغتصب والدته تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

أمرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق سائق متهم باغتصاب والدته تحت تهديد السلاح بالإسكندرية، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

بداية الواقعة كانت، عندما تلقت أجهزة الأمن المصرية، بلاغًا يفيد بتعدي شخص على والدته بمحل سكنهما بمحافظة الإسكندرية، تحت تهديد السلاح.