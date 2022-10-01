"كارثة دمياط".. مصري يقطع يدي شاب ووالدته وسط الشارع

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا صادمة لجريمة بشعة ارتكبها شخص اعتدى على شاب ووالدته في محافظة دمياط المصرية، بسلاح أبيض ما أدى إلى قطع يد الأم وفصل يد نجلها.

وقال مازن شبانة شقيق المجني عليه، إنه لا يعلم السبب في تعدي الجاني على والدته وشقيقه بهذه الطريقة البشعة، مشيراً إلى أنه “ادعى في أقواله أمام جهات التحقيق أن سبب إقدامه على هذه الجريمة هو انتقامه ظنًا منه أنهما قاما بعمل سحر له”.

وأضاف شقيق المجني عليه لـ“إرم نيوز“ أن الجاني اقتحم المنزل على والدته وشقيقه وبدا في الاعتداء عليهم بسلاح أبيض (ساطور)، دون أي مقدمات، ثم خرجا للشارع أثناء محاولة شقيقه الدفاع عن نفسه ووالدته، وواصل اعتداءه بالسلاح عليهما“.

وأشار إلى أن الاعتداء تسبب في بتر يد والدته اليسرى وقطع شرايين يدها اليمنى، فضلا عن فصل يد شقيقه اليسرى أيضا عن جسده إلا أن الأطباء استطاعوا توصيلها في عملية جراحية ومن المقرر أن يخضع لعملية أخرى“.

وتابع “شبانة” في تصريحاته أن “اعتداء البلطجي أدى أيضا إلى قطع أوتار اليد اليمنى لشقيقه بعد فصل اليسرى، إضافة إلى إصابته بقطع في الرقبة 10 سم، وإصابات متفرقة في الجسم”.

وقال ”الشخص ده بلطجي وقبل كدا قطع إصبع شخص وفتح بطن آخر واتسجن شوية وطلع تاني، ومكانش في أي حاجة معاهم غير خلافات جيرة قديمة من 5 سنوات وانتهت، لأنهم كانوا عايزين يشتروا البيت بتاعنا رغما عنا ورفضنا”.

ولفت إلى أن جميع عائلة الجاني متعاطفة مع أسرته ومع ما حدث مع شقيقه ووالدته، باستثناء والدة الجاني وشقيقه اللذين يحاولان جلب أشخاص للشهادة بالزور ضد الضحايا“ حسب قوله.

في السياق دشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم “كارثة دمياط” للتنديد بتلك الجريمة البشعة.

وربط البعض هذه الجريمة، ببعض الأعمال الفنية التي تناقش ظاهرة “البلطجية”، معتبرين أنها من ضمن الأسباب التي أدت إلى انتشار الجريمة في الشارع المصري.

وتفاعل حساب باسم “محمد قدري” على وسم يطالب بإعدام الجاني، معتبراً أن ما حدث للسيدة ونجلها يعد إهانة لسيدات مصر.

وكتب “برغم فظاعة هذه الجريمة لكن المفزع هو تعدي هذا القاتل على أم ماذا لو كانت أمك أو أختك أو زوجتك هل تتخيل أن ترى أمك تقطع وتمزق بيد سفاح؟ هذه إهانة لسيدات مصر ولكل مصري (يغير) على أمه نطالب بتنفيذ حكم إعدام عاجل”.

وقد تفاعل حساب آخر قائلا “مش هنخلص بقى، كارثة دمياط، وقبلها كارثة الإسماعيلية، والله أعلم بعدها الكارثة فين، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

بينما نشر “خالد حسن” عدة صور لفنانين من أعمال فنية تناقش “البلطجة” معتبرًا أنها سبب كبير في الجرائم التي شهدها الشارع المصري.

وعلق حسن بقوله: “كارثة دمياط يعني بيصرفوا مليارات عشان يطلع البلطجي، ولما يطلع هيعدموه”.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت قبل 4 أيام، القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وحولته إلى النيابة العامة، مشيرةً إلى أن خلافات الجيرة بدائرة كفر البطيخ في محافظة دمياط وراء الحادثة.