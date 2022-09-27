الكويت.. حرمان أربعة مرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية بسبب إساءتهم لأمير البلاد

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الثلاثاء، الستار على قضية الطعون التي قدمها أربعة مرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقبلة، وأيدت قرار شطبهم من قوائم المرشحين لإدانتهم بقضية الإساءة إلى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد التي عُرفت إعلاميًا بترديد خطاب ”كفى عبثًا“.

«التمييز» تؤيد شطب المرداس والبرغش والفكر وأبو خوصة من سجلات المرشحين استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية القاضي بدستورية قانون حرمان المسيء#الكويت #انتخابات_2022 #نايف_المرداس #أنور_الفكر #عبدالله_البرغش #عايض_أبوخوصة — جرائم ومحاكم (@cckwt) September 27, 2022

وشمل حكم التمييز المرشحين نايف المرداس، أنور الفكر، عبدالله البرغش، عايض أبو خوصة، حيث أيدت المحكمة حرمانهم نهائيًا من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وتجاوز عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إقامتها الخميس المقبل، 370 مرشحًا ومرشحة، انسحب منهم العشرات، لينخفض عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات البرلمانية إلى 313 مرشحا.

ويوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، شطبت لجنة فحص طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، 15 مرشحا من الدوائر الخمس من قوائم المرشحين؛ وذلك لعدم توفر الشروط اللازمة التي تسمح لهم بخوض الانتخابات.

وبحسب تقارير محلية، فإن أسباب شطب هؤلاء المرشحين هو ”وجود أحكام نهائية تمنع ترشحهم وخوضهم الانتخابات البرلمانية“، منها أحكام بقضايا مالية وجنائية، وترديد خطاب ”كفى عبثًا“ الذي صدر فيه حكم في شباط/ فبراير 2020، بإدانة نواب سابقين ونشطاء سياسيين وسجنهم لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية.

وطعن المرشحون الذين تم شطبهم من سجلات الترشيح بقرار الشطب أمام القضاء الكويتي.

ويُشترط بالمرشح لانتخابات مجلس الأمة أن يكون ”كويتي الجنسية بصفة أصلية، وألا يقل عمره عن 30 عامًا، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون اسمه مدرجًا بأحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره، كما يُحرم من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير من الانتخابات“.