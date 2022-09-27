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الأردن.. قرار قطعي بحبس المدانين في قضية "مستشفى السلط" 3 أعوام
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022 13:34 GMT
تاريخ التحديث: 27 سبتمبر 2022 16:15 GMT

الأردن.. قرار قطعي بحبس المدانين في قضية "مستشفى السلط" 3 أعوام

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضائيًا قطعيًا بحبس المُدانين في قضية انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط لمدة 3 أعوام، وفق ما أورده الحساب الرسمي

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المصدر: إرم نيوز

أصدرت محكمة أردنية، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضائيًا قطعيًا بحبس المُدانين في قضية انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط لمدة 3 أعوام، وفق ما أورده الحساب الرسمي لوكالة الأنباء (بترا) على ”تويتر“.

وأيدت محكمة استئناف عمان قرار إدانة قيادات رسمية في قضية انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط، بجرم التسبب بوفاة 9 أشخاص.

وتوفي 9 مرضى من المصابين بفيروس كورونا في 13 مارس/آذار 2021 في مستشفى السلط الحكومي بعد انقطاع الأوكسجين، وفق ما أعلن وزير الصحة حينها نذير عبيدات، الذي قدم استقالته بعد الحادثة.

وكانت محكمة صلح جزاء عمان حكمت على مدير مستشفى السلط السابق عبدالرزاق الخشمان و4 من مساعديه بالسجن 3 أعوام، فيما برأت 8 متهمين آخرين.

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