سلطنة عمان.. توقيف شخص دهس وافدَين ولاذ بالفرار

أوقفت الجهات الأمنية في سلطنة عمان، يوم الثلاثاء، شخصا بعد قيامه بدهس وافدين اثنين بمركبته ولاذ بالفرار من موقع الحادث.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل، فقد ألقت شرطة محافظة شمال الشرقية، القبض على شخص دهس وافدين من الجنسية الآسيوية؛ الأمر الذي أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متوسطة.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم تكشف الجهات الأمنية المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، وفيما إذا كانت الواقعة مجرد حادث أم متعمدة.

بدورهم، أكد متابعون أن الشخص الموقوف، عُماني الجنسية، وكان في مركبته حين دهس وافدين كانا يسيران فيما يبدو.

ووفق معلومات متداولة، فإنه تم الوصول لقائد المركبة بعد أن كشفت كاميرا محل مجاور لموقع الحادث رقم السيارة.

وأضاف متابعون أن الحادث وقع خلال منتصف الليل.