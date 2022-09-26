مصر.. السجن لشاب هدد خطيبته السابقة بصور خادشة للحياء

أصدرت محكمة الجنايات في مصر، يوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة 3 أعوام بحق شاب متهم بتهديد خطيبته، بنشر صور خادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب تحقيقات النيابة المصرية في القضية، ابتز المتهم خطيبته بتلك الصور؛ لإجبارها على العودة له مرة أخرى بعد فسخ خطوبتهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ”أنشأ حسابا على فيسبوك وواتس آب، وأرسل رسائل تحوي صورا مركبة لها على صور منافية للآداب، إلى جانب عبارات السب والقذف، وقام بتهديدها من أجل مقابلتها والعودة له“.

وأضافت التحقيقات، أن الضحية طلبت من المتهم مرارا عدم الاستمرار في ملاحقتها، لكنه لم يستجب وظل يضايقها لمدة عام كامل؛ ما دفع الفتاة إلى تحرير محضر بتضررها من خطيبها السابق بنشر صور فاضحة ومفبركة لها.

بدوره، قال المتهم أمام النيابة، إنه ”لم يكن يريد إيذاءها وإنما تهديدها فقط من أجل الرجوع إليها مرة أخرى؛ لأنه يحبها“.

وأشار إلى أنه ”كان يعرفها على مدار 4 أعوام، وتقدم لخطبتها ووافق الأهل، وبالفعل تمت الخطبة التي استمرت عدة أشهر، وبعدها حصلت مشاكل ومشاحنات من وقت لآخر طيلة فترة الخطوبة، بادرت خطيبته على إثرها إلى فسخ الخطبة دون موافقته“.

وأضاف الشاب خلال التحقيقات، أنه ”قرر أن يجبرها على الرجوع من خلال حساب أنشأه المتهم على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، وواتس آب، وأرسل لها الرسائل والصور للضغط عليها من أجل الرجوع إليه، ليتفاجأ بتحرير محضر ضده، وبالتالي تم القبض عليه“.