دبي.. مدير مالي يختلس نحو 3 ملايين دولار ويهرب

أدانت محكمة ”الجنح“ في دبي بالإمارات العربية المتحدة، مديرا ماليا بالسجن ”غيابيا“ 3 أعوام، على خلفية اختلاسه ”رواتب موظفين“ بمؤسسة تجارية كبرى وسرقة مبلغ آخر بمجموع 11 مليونا و97 ألف درهم (نحو 3 ملايين دولار).

وقالت صحيفة ”الخليج“ المحلية، اليوم الاثنين، إن ”القضية حدثت في شهر أيار/مايو الماضي، حين تقدم وكيل مؤسسة تجارية بالاستعلام عن سبب القبض على مدير مالي ومصادرة ملايين الدراهم التي كانت داخل خزنة أموال مسؤول عنها“.



وحسب إفادة المبلغ، فإن أحد ملاك المؤسسة تسلم رسالة وبعض المستندات، التي تبين أنها مزيفة في ما بعد، تفيد بتعرض مقر الشركة للمداهمة من قبل أجهزة الشرطة والتحفظ على الأموال التي تقدر بـ 7 ملايين و700 ألف درهم من الخزنة المسؤول عنها المدير المالي ومن ثم إبعاده إداريا.

وتابع وكيل ملاك المؤسسة أن الشرطة باشرت التحقيق في البلاغ، وادعاء المدير المالي ”المدان“، وتبين عدم صحة ما ذكره الأخير، وفق التحريات، حيث تم فتح تحقيق داخلي في المؤسسة ومراجعة كاميرات المراقبة المثبتة داخلها، فتبين ولوج ”المدان“ فجر يوم تغيبه، حيث فتح الخزنة وسرق 7.7 ملايين درهم.

وأضاف أن ”التحقيقات الداخلية، بينت استيلاء المدان على 3 ملايين و200 ألف درهم رواتب الموظفين، كما بينت تحويل المدان لنفسه رواتب 4 أشهر تقدر بـ 143 ألفاً خلال 40 يوما فقط“.