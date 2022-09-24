الكويت.. توقيف المعتدي على عائلة بـ"الساطور" في الجهراء

حجزت الجهات الأمنية في دولة الكويت شخصا حاول الاعتداء على عائلة بالساطور في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء، وفق ما أوردته حسابات إخبارية محلية.

وكان مقطع فيديو متداول يوثق محاولة شخص الاعتداء على عائلة في مركبتها، وهو يحمل ساطورا في مكان عام ويهددها على ما يبدو بالقتل.

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وأثناء ذلك تدخل ضابط أمن خارج أوقات عمله، حيث ظهر وهو يحاول السيطرة على المعتدي، وقام لاحقا بإطلاق عيارات نارية في الهواء لإبعاد خطره عن العائلة.

وذكرت حسابات إخبارية أن الملازم يدعى خليفة لافي الظفيري، وتمكن من السيطرة على المعتدي، حيث تمت إحالته إلى مركز شرطة سعد العبدالله، وتسجيل قضية تهديد بالقتل، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق في الواقعة.

ولم تتضح طبيعة العلاقة بين المعتدي والعائلة، وما إذا كانت هناك أي خلافات بينهما.