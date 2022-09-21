السلطات العمانية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن فيديو "تعذيب طفل"

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان عن اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بشأن مقطع فيديو متداول، وثق تعرض طفل للتعذيب على يد أحد أقاربه.

وذكرت الوزارة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل أنها تابعت محتوى الفيديو المسيء للطفل، وعليه اتخذت الإجراءات الفورية بشأنه.

وأكدت أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإيقاف الأشخاص المتسببين بإيذاء الطفل.

ولفتت إلى أن الحالة الصحية للطفل شهدت تحسنا، مشددة على أنه في وضع آمن ومستقر.

وكانت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قد أعلنت بدورها متابعة حالة الطفل بعد تعرضه للإساءة، مضيفة في منشور لها عبر حسابها في ”تويتر“ أنها تواصلت مع جهات الاختصاص للوقوف على الواقعة.

وأثار مقطع فيديو أظهر تعرض طفل لحروق وإصابات نتيجة التعذيب، غضبا بين عمانيين، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبة على المعتدين عليه.

وأظهر الفيديو، الذي كانت الممثلة العمانية ميرفت يوسف قد نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل، طفلا لا يتجاوز عمره سنة وبضعة أشهر، وهو يرقد في المستشفى وعلى جسده حروق وإصابات شديدة.

وقالت الممثلة العمانية إن الطفل يدعى نواف، وإنه تعرض للأذى على يد امرأة، مبينة في وقت سابق أنها ستتابع الموضوع بنفسها حتى استجابة الجهات المعنية لها، واتخاذ الإجراءات ضد المعتدين.

ولاحقا، وجهت ميرفت يوسف الشكر للجهات المعنية بعد تدخلها في الواقعة.

كما وثقت في مقطع فيديو تحسن صحة الطفل نواف، الذي يرقد في مستشفى ”السلطان قابوس“.

وتداول متابعون معلومات عن تعرض الطفل للتعذيب على يد والدته، لافتين إلى أنها فعلت ذلك به، انتقاما من والده، الذي قام بتطليقها.