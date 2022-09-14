مصري يطعن شقيقه بسكين بسبب حبة مانجا

طعن مصري شقيقه، اليوم الأربعاء، بسبب تناوله آخر حبة مانجا في الثلاجة.

وتلقى مأمور قسم الهرم بلاغًا من مستشفى الهرم في محافظة الجيزة، يفيد بوصول شاب في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة شجار مع شخص آخر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى المستشفى، وبحسب المعاينة الأولية تبين إصابة الشاب بطعنة نافذة بالصدر نتيجة تسديد ضربة بسكين.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن شجارًا نشب بين المصاب وشقيقه للخلاف على آخر ثمرة مانجا متبقية في ثلاجة المنزل، حيث أراد الطرفان أن يتناولاها، ففاز بها أحدهما ليقوم الآخر بطعنه بسكين المطبخ، ولاذ بالفرار.

وبإعداد الأكمنة استطاعت المباحث القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويله إلى النيابة العامة، إذ اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، في حين قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.