الكويت.. آلاف الشهادات الجامعية "تحت المجهر" للتأكد من صحتها

قالت حسابات إخبارية كويتية، يوم الأربعاء، إن تعليمات صدرت بمراجعة عشرات آلاف الشهادات الجامعية لمواطنين ومقيمين.

وأضافت تلك التقارير أن هذه المراجعة تهدف ”للتأكد من مدى صحتها وعدم الحصول عليها بطريق التزوير، وذلك ضمن مساعي السلطات الرسمية لمتابعة قضية الشهادات المزورة“.

ونصت التعليمات والأوامر الصادرة على مراجعة الشهادات لا سيما ما صدر منها خلال العشر سنوات الأخيرة للتأكد من صحة معادلتها، وفق حساب ”تفتيش الكويت“ الإخباري.

تعليمات صارمة بمراجعة عشرات الألاف من الشهادات الجامعية للمواطنين والمقيمين والتأكد من صحة معادلتها وبالآخص لآخر 10 سنوات …

ولن يستثنى أحد و سيحال المتورطين للنيابة … واذا ثبت حصول أي شخص على شهادة مزورة سيتم إسترجاع كافة الإمتيازات المالية والمطالبة بحبسه#الشهادات_الجامعية pic.twitter.com/b55MhZMpa0 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) September 7, 2022

وأكدت التعليمات أنها ”ستتم محاسبة كل من يثبت حصوله على الشهادة عن طريق التزوير وإحالته إلى النيابة العامة واسترداد كافة الامتيازات المالية التي حصل عليها بناءً على هذه الشهادة وإخضاعه للمحاكمة“.

وتعد قضية الشهادات المزورة في الكويت من أبرز القضايا المثارة خلال الأعوام الأخيرة، بعد الكشف عن وجود شهادات مزورة في مواقع حساسة، وإحالة عدد منها إلى التحقيق.

جاء ذلك وسط تعهد رسمي بملاحقة جميع المزورين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لأخذ جزائهم القانوني.

وفيما لا توجد إحصائية دقيقة أو تقريبية لعدد الشهادات المزورة في الكويت لكن كثيرًا من التحقيقات السابقة مع متهمين في قضايا تزوير كشفت عن وجود مئات الشهادات المزورة من مختلف المستويات التعليمية، وبعض حملتها يشغلون مناصب ووظائف حكومية.

وسبق أن أصدرت المحاكم في الكويت أحكامًا قضائية بخصوص الشهادات المزورة، بعضها بالسجن والغرامة، وبعضها الآخر بالبراءة، بعد أن طالت هذه القضية شخصيات بارزة وشهيرة.