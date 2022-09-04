مصر.. نشطاء يتداولون صورة أحمد عميرة المتهم بقتل أماني الجزار

شهدت محافظة المنوفية بمصر مساء السبت، جريمة قتل على غرار قتل نيرة أشرف وسلمى بهجت اللتين قتلتا لرفضهما الارتباط من شخصين وقعا في عشقهما، حيث أقدم شاب في نهاية العقد الثالث من عمره على قتل طالبة بكلية التربية الرياضية تدعى أماني الجزار بإطلاق الخرطوش عليها بسبب رفضها الارتباط به، لتسقط قتيلة غارقة في دمائها ليفر هو هاربا.

والمتهم بالقتل بحسب ما تداوله ناشطون وشهود عيان، يدعى أحمد عميرة، شاب حاصل على مؤهل دراسي متوسط، ويبلغ من العمر 29 عاما، ويقيم بقرية ”طوخ طنبشا“ التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل عن واقعة القتل إضافة لصورة الشاب المتهم بجريمة القتل، حيث أشار أحد النشطاء إلى أن القاتل قام بالتحرش بالفتاة، ثم قام بإطلاق عيار خرطوش عليها بسبب محاولته منذ فترة الارتباط بها لكنها رفضت، وفر بعدها هاربا قبل أن يمسك به أحد.

وبحسب شهود عيان فإن القاتل أطلق العيار من ”فرد خرطوش“، حيث أصاب الفتاة في ظهرها عن قرب، لتسقط قتيلة غارقة في دمائها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب بسبب حادثة القتل، مطالبين بسرعة القبض على الجاني وتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الإعدام شنقا.

ونشرت حسابات محلية وناشطون مقطع فيديو أثناء نقل الفتاة للمستشفى عقب قتلها على يد الشاب في وسط الشارع، فيما نشر آخرون صورا للفتاة المجني عليها، مشيرين إلى أنها تبلغ من العمر 19 عاما.