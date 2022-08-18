الكويت.. سجن 10 متهمين في قضية "فرعية بني غانم" احتياطيًا

أحالت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، 10 أشخاص متهمين بقضية ”فرعية بني غانم“ إلى السجن العمومي لحبسهم مدة 21 يومًا، بتهمة التنظيم والمشاركة بإجراء انتخابات فرعية.

وتمت إحالة المتهمين بناءً على قرار صادر عن وكيل النائب العام لحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وأصدرت الداخلية بيانًا رسميًا نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، أشارت فيه إلى سجن هؤلاء المتهمين دون إيضاح تفاصيل حول هذه الفرعية أو القبيلة التي نظمتها.

الإعلام الأمني:

وزارة الداخلية تحيل عدد 10 أشخاص الى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية (السجن العمومي) بتهمة (تنظيم ومشاركة باجراء انتخابات فرعية) بناء على قرار وكيل النائب العام بحبس جميع المتهمين حبساً احتياطياً حضورياً لمدة 21 يوم — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 18, 2022

وأكدت حسابات إخبارية محلية أن ”المتهمين من (فرعية بني غانم) التي ارتفع عدد المتهمين فيها إلى 28 شخصًا، بينهم عسكريون ومقيم سعودي الجنسية“.

الداخلية تحيل 10 متهمين بتنظيم فرعية #بني_غانم للسجن العمومي بناءً على قرار وكيل النائب العام بحبسهم حبساً احتياطياً لمدة 21 يوم pic.twitter.com/6gfxFkAX3S — خبر عاجل (@Breakingkw) August 18, 2022

وكانت النيابة العامة قررت، أمس الأربعاء، إخلاء سبيل 12 متهمًا في قضية ”فرعية بني غانم“، فيما واصلت التحقيقات مع 10 متهمين آخرين.

وصدر قرار إخلاء سبيل المتهمين، وبعضهم تم حجزه قبل أيام، بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1600 دولار) عن كل متهم، وفق ما ذكرته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

ولا يزال هناك 6 متهمين خارج البلاد، تم إبلاغهم بضرورة العودة وتسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية، ليصار إلى إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن اسم القبيلة، واكتفت بالإشارة إلى أنها فرعية في الدائرة الثانية، في حين أكدت حسابات إخبارية أنها فرعية ”بني غانم“.

وكانت صحيفة ”الراي“ ذكرت في تقرير لها، يوم الأحد الماضي، أن ”النيابة العامة طلبت من وزارة الداخلية رفع الحصانة عن أحد مرشحي القبيلة؛ كونه يعمل محققًا فيها“.

وداهمت الجهات الأمنية، المختصة برصد ومراقبة الانتخابات الفرعية، قبل قرابة أسبوع، إحدى التشاوريات (القضايا المتعلقة بالانتخابات) في الدائرة الثانية، وتمكنت من ضبط صندوقين داخلهما نحو 360 صوتًا، وفق ما أوردته صحيفة ”القبس“ في حينها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ”الفرقة الأمنية سلمت الصندوقين للإدارة العامة للمباحث الجنائية؛ تمهيدًا لتحويل الملف إلى النيابة العامة“، مشيرًا إلى أن جميع الانتخابات الفرعية تحت الرصد والمتابعة.

وبحسب المعلومات التي تم تداولها حينها، فإن أحد منسقي الفرعية أقدم على حرق صناديق للاقتراع، بينما غادر المرشحون دولة الكويت.

والانتخابات الفرعية أو ”الفرعيات“، هي انتخابات غير رسمية تسبق الانتخابات الرسمية لمجلس الأمة، تجريها القبائل بغرض حشد الدعم والتأييد لممثليها الذين سيتم اختيارهم لخوض الانتخابات الرسمية.

وتثير ما تسمى بـ“الانتخابات الفرعية“ في دولة الكويت، سجالًا دائمًا بين كويتيين، وسط تصاعد المطالبات بتضييق الخناق عليها، إذ يتم اتهام مثل هذه الانتخابات بـ ”تشويه الصورة الديمقراطية للبلاد“.