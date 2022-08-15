الكشف عن تطورات جديدة في قضية نشر فيديو جثة نيرة أشرف

أصدرت محكمة مصرية، الاثنين، قراراً بالإفراج عن المتهمين في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد تسديد الممرضتين والشاب، المحكوم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه (2600 دولار) لكل منهم، قيمة الكفالة المالية التي حددتها المحكمة بـ20 ألف جنيه (1055 دولارا)، على حكم حبسهم لوقف تنفيذه والاستئناف عليه، وعقب تسديد المتهمين الكفالة، قررت المحكمة تحديد يوم 20 أغسطس/ آب الجاري للنظر باستئناف المتهمين في القضية.

يذكر أن الدائرة الأولى الجنائية في محكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية قضت، الأحد، بالسجن 6 أشهر بحق ممرضتين وشاب وبراءة أخرى، وغرامة 50 ألف جنيه (2600 دولار) لكل منهم في قضية تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي وتسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت المحكمة كفالة مالية أخرى على المتهمين المدانين في القضية بقيمة 20 ألف جنيه (1055 دولارا) لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، وهو ما حدث بدفع قيمة الكفالة وإخلاء سبيلهم.

وأدانت المحكمة كلا من منى.الـ وأنوار.م وأندرو.م، فيما قضت ببراءة منى.ع، وجميع طاقم التمريض بمستشفى المنصورة التخصصي العام.

يشار إلى أن نيابة جنوب المنصورة أحالت، الخميس الماضي، 3 ممرضات وشخصا آخر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة، ونشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو للطالبة المغدورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، من داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها عند الاعتداء عليها، وأثار نشر الفيديو غضبا وجدلا واسعين بين صفوف الناشطين على مواقع التواصل، مطالبين بالكشف عن هوية مصور المقطع ومحاكمته، وتقدم محامي نيرة أشرف ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة الذي نقلت إليه الجثة عقب الحادث، ليتم القبض على المتهمين الذين جرت محاكمتهم الأحد.