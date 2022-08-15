بسبب "صراخها".. حبس والدة شيماء جمال داخل قفص الاتهام وتأجيل المحاكمة

قررت محكمة مصرية يحاكم فيها القاضي أيمن حجاج بتهمة قتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، حبس والدة المجني عليها داخل قفص الاتهام خلال جلسة اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر محاكمة قتلة شيماء جمال، وضعت والدة المجني عليها داخل الحجز؛ بسبب صراخها داخل القاعة، وحدوث مشادة كلامية بينها وبين المتهمين خلال الجلسة.

وعقب انتهاء الجلسة أمر القاضي بالإفراج عن والدة المجني عليها.

كما قرر تأجيل الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء؛ من أجل سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني وهو أيمن الغرابلي صديق المتهم الرئيسي في القضية القاضي أيمن حجاج.

وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن ”المتهم الأول أيمن حجاج زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به“.

وتبين من التحقيقات أن ”المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح المجني عليها، ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها“.

ويوم السبت الماضي، أعلن البرلماني المصري السابق عمر هريدي، أحد أشهر المحامين، ووكيل نقابة المحامين في مصر، انسحابه من فريق الدفاع عن المتهم في القضية نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج.

وكتب حينها هريدي عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“، قائلًا: ”بعد أن تمكنا من الاطلاع على قضية المستشار المتهم بقتل زوجته والباعث على ذلك.. قررت ترك فريق الدفاع“.