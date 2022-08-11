تطور جديد في قضية تصوير جثة نيرة أشرف

أحالت نيابة جنوب المنصورة في مصر، يوم الخميس، 3 ممرضات وشخصا آخر، إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهم في واقعة تصوير جثمان نيرة أشرف داخل المشرحة، ونشر المقطع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة يوم 14 آب/ أغسطس الجاري، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمتهم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق، مقطع فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة يوم 20 حزيران/ يونيو الماضي، من داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها عند الاعتداء عليها.

وأثار نشر الفيديو غضبا وجدلا واسعين بين صفوف الناشطين على مواقع التواصل، مطالبين بالكشف عن هوية مصور المقطع ومحاكمته.

وتقدم محامي نيرة أشرف ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة التي نقلت إليها الجثة عقب الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمات من طاقم التمريض في المستشفى، لتصدر بعدها نيابة أول المنصورة قرارا باحتجاز الممرضات على ذمة التحريات.

ولاحقا، أصدرت نيابة أول المنصورة قرارها بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.