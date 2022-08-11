تفاصيل صادمة عن مقتحم فرع "فدرال بنك" في بيروت واحتجاز الرهائن

تكشفت تفاصيل صادمة عن عملية الاقتحام واحتجاز الرهائن التي قام بها مواطن لبناني يدعى بسام حسين الشيخ يبلغ من العمر 42 عاما، أبرزها يتعلق بالسلاح الذي ظهر معه في مقاطع انتشرت من داخل البنك.

شقيق #باسم_الشيخ_حسين يكشف عن حجم وديعة أخيه في المصرف ودوافع حجز الرهائن في الفرع: لم يكن مسلحاً ومستعد لتسليم نفسه!@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/ilzBvYFUtL — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 11, 2022

وقال عاطف شقيق مقتحم البنك إن بسام لم يكن مسلحا عندما دخل إلى البنك بل أدخل مواد مشتعلة معه، أما بخصوص السلاح الرشاش الذي كان معه فقد استحوذ عليه من مكتب مدير فرع البنك، بحسب قناة ”الجديد“.

وقالت القناة اللبنانية إن حسين الشيخ هدد بإحراق نفسه في فرع المصرف في حال لم يتم التجاوب مع مطالبه، رافضا التجاوب بأي شكل من الأشكال مع مطالبات الإدارة والأمن بإنهاء الاقتحام وتحرير الرهائن وتسليم نفسه للسلطات.

يذكر أن أحد المودعين في فرع ”فدرال بنك“ بمنطقة الحمرا في بيروت، حضر إلى حرم المصرف مسلحا وبحوزته مادة البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وذكرت الوكالة أن حالة من الذعر سادت بين الموظفين والزبائن، فيما هدد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ.

وحضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لإقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ.

وبرر المواطن تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 ألف دولار) بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لإجراء عملية دون استطاعته دفع تكاليفها.