الكويت.. السلطات تتدخل لضبط متورطي "هوشة حولي"

وجهت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، لضبط جميع المتورطين في مشاجرة جماعية وقعت بمحافظة ”حولي“ بـ“السواطير“، وفق ما أورده حساب ”المجلس“ المحلي.

ومن غير المعروف سبب المشاجرة وملابساتها وهوية المتورطين، لكن مقطع فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر مجموعة شبان متواجدين في مقهى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ويبدو أن الشبان، الذين تم رصدهم بكاميرا مراقبة المقهى، كانوا عازمين على الشجار، إذ ظهرت فجأة بأيديهم سواطير، وبدأوا بالاعتداء بها على بعضهم البعض.

وذكر حساب محلي أن المتورطين يصل عددهم إلى نحو 15 شخصا، وأنهم كانوا يعتدون على صاحب مقهى في منطقة حولي.

ووفقا لحسابات إخبارية، فإن ”المتورطين من مقيمين وأصحاب سوابق، وعددهم 15 شخصا، اعتدوا على صاحب مقهى كويتي في منطقة حولي، بسبب خلاف سابق“.

ومن غير المعروف إن كانت قد تخللت المشاجرة إصابات مع استخدام الأسلحة البيضاء.