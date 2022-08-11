مقتحم "فدرال بنك" في بيروت يرفض التفاوض وتحرير الرهائن (فيديو)

تدخلت جهات داخل فرع ”فدرال بنك“ بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، من أجل إنهاء اقتحام الفرع من جانب أحد المتعاملين، الذي دخله بسلاحه واحتجز رهائن بداخله احتجاجا على تجميد أمواله.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض الأشخاص وهم يحاولون إقناع بسام حسين الشيخ البالغ من العمر 42 عاما، بإنهاء الاقتحام المسلح للفرع وإطلاق سراح الرهائن.

ذكرت معلومات صحافية ان #باسم_الشيخ_حسين 42 عاما هو من يحتجز موظفين داخل فيدرال بنك فرع الحمرا.وبحسب التفاصيل فالشيخ حسين لديه وديعة بقيمة 210 الاف دولار وشقيقه لديه 500 ألف دولار محجوزة داخل المصرف.

pic.twitter.com/8CZ2Qg30Lh — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) August 11, 2022

وجرى بعض الحديث المقتضب مع المقتحم المسلح من أجل حثه على تسليم نفسه وعدم التمادي في ما يفعله، وأن يقوم بإطلاق سراح المحتجزين، إلا أنه كان رافضا تماما للتجاوب مع تلك المطالب، بحسب المقطع.

ويسمع في خلفية المقطع صوت أحد المفاوضين وهو يطلب من المقتحم السماح بخروج مودعين اثنين موجودين داخل المصرف.

وظهر المقتحم في المقطع متوترا ويسير حاملا سلاحه جيئة وذهابا، وكان يمسك في يده سيجارة يقوم بتدخينها داخل البنك.

واشترط بسام الشيخ مقتحم البنك قبل أن يقوم بتسليم نفسه للسلطات الأمنية، أن يقوم المصرف بتسليمه أمواله ثم منحها لعائلته.

وبحسب مصدر أمني ميداني ”سكب الرجل وهو في الأربعينات من عمره مادة البنزين في أرجاء المصرف، وأغلق مدخله محتجزا داخله الموظفين“.

طالب بتسلم أمواله.. مسلح يقتحم مصرف "#فدرال_بنك" في #شارع_الحمراء بالعاصمة اللبنانية بيروت و يحتجز رهائن pic.twitter.com/PaA6z012Gd — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 11, 2022

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، حوادث مماثلة مع فرض المصارف قيودا مشددة على سحب الودائع خاصة بالدولار.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خاصة الدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، الذي لم توفّر تداعياته أي قطاع أو شريحة اجتماعية، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.