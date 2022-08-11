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لبناني يحتجز رهائن داخل بنك بشارع الحمرا في بيروت (فيديو)
تاريخ النشر: 11 أغسطس 2022 8:54 GMT
تاريخ التحديث: 11 أغسطس 2022 9:15 GMT

لبناني يحتجز رهائن داخل بنك بشارع الحمرا في بيروت (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس بقيام أحد الأشخاص باحتجاز عدد من الرهائن داخل أحد البنوك بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت. وبحسب المصادر، تعرض فرع

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المصدر: فريق التحرير

أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس بقيام أحد الأشخاص باحتجاز عدد من الرهائن داخل أحد البنوك بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب المصادر، تعرض فرع ”فدرال بنك“ بشارع الحمرا لعملية اقتحام واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، من أحد الأشخاص المجهولين.

وذكر شهود عيان أن مقتحم البنك أطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن وأنه يمتلك مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك.

 

وذكر موقع ”صيدا أون لاين“ اللبناني أن مودعاً من المتعاملين مع البنك كان يطالب بأمواله التي تبلغ فيمتها 209 آلاف دولار قبل أن يطلق النار ويحتجز الرهائن.

وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو والمسلح وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.

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