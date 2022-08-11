لبناني يحتجز رهائن داخل بنك بشارع الحمرا في بيروت (فيديو)

أفادت مصادر لبنانية اليوم الخميس بقيام أحد الأشخاص باحتجاز عدد من الرهائن داخل أحد البنوك بشارع الحمرا وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وبحسب المصادر، تعرض فرع ”فدرال بنك“ بشارع الحمرا لعملية اقتحام واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، من أحد الأشخاص المجهولين.

وذكر شهود عيان أن مقتحم البنك أطلق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن وأنه يمتلك مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك.

مواطن يحتجز مواطنين وموظفين بقوة السلاح في أحد البنوك في شارع الحمرا.. وعناصر الجيش يطوقون المكان! pic.twitter.com/W4d1fmUBlp — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) August 11, 2022

وذكر موقع ”صيدا أون لاين“ اللبناني أن مودعاً من المتعاملين مع البنك كان يطالب بأمواله التي تبلغ فيمتها 209 آلاف دولار قبل أن يطلق النار ويحتجز الرهائن.

وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو والمسلح وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.