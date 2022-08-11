السعودية.. امرأة تشج رأس زوجها بكأس زجاجية بسبب "حفلة"

أقدمت امرأة في السعودية على شجّ رأس زوجها بكأس زجاجية، لأنه منعها من الذهاب لحفلة صديقتها.

وأصيب الزوج بجرح قطعي في رأسه، ما استلزم إجراء 10 غرز له.

وكشف المحامي نواف النباتي، الذي سرد تفاصيل الواقعة عبر حسابه في ”سناب شات“، أصل الخلاف.

وقال إن حكما قضائيا صدر بحق امرأة بعد أن أقدمت على كسر كأس زجاجية على رأس زوجها، بالسجن مدة 6 أيام.

وأضاف المحامي أن الزوج قدم بلاغا ضد زوجته بعد اعتدائها عليه وإصابته بجرح قطعي بسبب ضربها له على رأسه بكأس زجاجية.

وأقرت المرأة في التحقيقات باعتدائها على زوجها، مبررة ذلك أن خلافا وقع كان سببا في ذلك.

وقالت أمام المحكمة إن خلافا نشب بينها وبين زوجها بعد علمه أنها ذاهبة إلى حفل صديقتها عن طريق سيارة طلبتها من تطبيقات التوصيل.

وأكدت أنه إثر ذلك، قام زوجها بإنزالها من السيارة لحظة ركوبها بها وإعادتها إلى المنزل، وما لبثت أن رأت كأسا زجاجية أمامها فأخذتها وضربته بها على رأسه.

وأوضح المحامي أن إصابة الزوج كانت بليغة ووصلت إلى 10 غرز، فيما كانت مدة الشفاء 15 يوما“، لافتا إلى أن الزوج رفض عرض القاضي بالتصالح، مطالبا بمعاقبتها، وصدر حكم ضد الزوجة بالسجن 6 أيام.