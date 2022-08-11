ضبط زوج مصري عذب طفلته انتقاماً من زوجته

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخص قام بتعذيب طفلته (3 أعوام ) وحبسها بمفردها في غرفة بحي الأسمرات.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا من شخص يتهم فيه شقيقه بتعذيب طفلته وحبسها بمفردها داخل غرفة بشقة بحي الأسمرات بسبب انفصاله عن والدتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان البلاغ، حيث تبين بالفعل وجود طفلة محبوسة في غرفة ومنهارة من البكاء.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار الوالد وتكثيف البحث والتحريات حوله وحول معاملته مع أبنائه، لتقوم المباحث بإعداد الأكمنة وتلقي القبض على الأب ويتم إحضاره للنيابة، وقد اعترف أمامها بارتكاب الواقعة انتقاما من زوجته التي انفصلت عنه وتركته.

وكشفت تحريات المباحث أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الأب بتعذيب ابنته، حيث أن لديه طفلا آخر وسبق أن عذبهما معا لنفس السبب.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وشهدت مصر أمس حادثة مشابهة، حيث لقيت طفلة (6 سنوات) مصرعها تعذيبًا وخنقًا على يد والدتها بمحافظة الجيزة، وتم إلقاء القبض عليها وعرضها على النيابة.

وكان مفتش الصحة بمركز الصف بالجيزة قد تقدم ببلاغ لقسم الشرطة يفيد بوصول طفلة تدعى ”مريم“ إلى المستشفى متوفاة، وبها إصابات عديدة بالجسد، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وأثبت الفحص الأول وجود إصابات بالغة في أماكن متفرقة بالجسد، وآثار خنق حول رقبتها.

وكشفت تحريات المباحث أن والدة الطفلة هي من اعتدت عليها وخنقتها، موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي تعذب فيها الأم الطفلة، حيث عذبتها قبل 3 أشهر مما جعلها تدخل في أزمة صحية بالغة دخلت على إثرها للمستشفى.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على الأم وعرضها على النيابة، حيث اعترفت أمام وكيل النائب العام بارتكابها للواقعة بهدف تأديبها، ولم تكن تقصد قتلها.