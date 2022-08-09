مصر.. الطالبة الجامعية "سلمى بهجت" تلحق "نيرة أشرف" في جريمة مشابهة

أقدم طالب جامعي، يوم الثلاثاء، على قتل زميلته بـ 17 طعنة، بمحافظة الشرقية المصرية، في جريمة تشبه مأساة الطالبة ”نيرة أشرف“.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الطالب المتهم، الذي أفادت المعلومات الأولية بأنه ”كان يريد الارتباط بها ورفضت“.

وبدأت الواقعة رسميا بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة أول الزقازيق في الشرقية يفيد بتعرض فتاة للطعن على يد شاب، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن ”المتهم يدعى إسلام طرطور ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقام بقتل الفتاة سلمى بهجت، حيثُ يدرس الاثنان الإعلام في أكاديمية الشروق“.

وسدد المتهم للمجني عليها 17 طعنة، منها 15 طعنة من الأمام، وطعنتان من الخلف، لترقد في مدخل العمارة جثة هامدة غارقة في الدماء.

ولوحظ على جسد المتهم أثناء التحقيقات بعض الرسوم والكتابات التي تعبر عن حبه للمجني عليها.

وقال المتهم إنه ”كان مرتبطا عاطفيا بالمجني عليها، وساعدها في دراستها، إلا أنها تخلت عنه مؤخراً فأرداها قتيلة“.

وتعد الواقعة مشابهة لما حدث قبل شهرين مع ”نيرة أشرف“ التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام بوابات جامعة المنصورة.

وأثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، وصولا إلى الحكم بإعدام الجاني.