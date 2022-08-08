"دعوى خلع" تتسبب بمقتل امرأة في الأردن

أقدم شخص من متعاطي المخدرات في مدينة الرصيفة الأردنية، على قتل زوجته طعنا بالسكين بسبب قضية خلع أقامتها ضده.

وكانت الزوجة قد رفعت قضية خلع على زوجها بينما كان موقوفا لدى السلطات الأمنية على ذمة قضية تعاطي مخدرات.

وألقت الشرطة الأردنية القبض على الجاني، ليقرر مدعي عام الجنايات الكبرى فجر يوم الاثنين حبسه لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”الغد“ المحلية، فقد أفرج عن المتهم الخميس الماضي، وبينما كان يسير في مدينة الرصيفة شاهد زوجته تقف في طابور أمام جمعية لتلقي المساعدات المالية الشهرية.

وقال إنها عندما شاهدته لاذت بالفرار فاستمر بملاحقتها وبحوزته سكين، ليتمكن منها أخيرا ويطعنها في منطقة الظهر.

ووفق اعترافاته بالتحقيق، فإنه بعد أن طعن زوجته أخذها بواسطة مركبته إلى بيت شقيقته لعلاجها، وهناك كانت ما تزال على قيد الحياة، حيث تركها المتهم وفر هاربا.

ولاحقا، اتصلت شقيقة الجاني به، وأبلغته أن زوجته مغشي عليها، وأنها أبلغت الدفاع المدني لإسعافها، لكنها فارقت الحياة.

ولا يزال المتهم متواريا عن الأنظار.