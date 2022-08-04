شرطة الشارقة تعلن ضبطها "عصابة بطاقات المساج"

أعلنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات، اليوم الخميس، إلقاءها القبض على عصابة امتهنت الابتزاز والسرقة بالإكراه، من خلال ”خدمة المساج“.

وأكدت الشرطة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه ”بعد تحريات مكثفة، تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية، يديرون أماكن وهمية للمساج“.

وأوضحت الشرطة، أن ”العصابة اعتادت استغلال الضحايا باستدراجهم من خلال الحصول على خدمة المساج أو جلسات العلاج الطبيعية، إذ يتم إغواؤهم وابتزازهم تحت تهديد السلاح الأبيض بغرض السرقة.

وقال العقيد عمر أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، إن الإدارة قد تلقت بلاغا يفيد بوجود مشتبه من الجنسية الآسيوية‏ يقوم بتوزيع ”بطاقات المساج“ بمنطقة الرولة.

وتابع أنه ”إثر البلاغ المقدم، وبمداهمة مقر سكن المشتبه به وتفتيشه، تم العثور على عدد من الصناديق التي تحتوي على بطاقات إعلانية عن تقديم خدمة مساج، إلى جانب عدد من الأسلحة البيضاء مختلفة الأحجام“.

وكشفت التحقيقات وجود أفراد آخرين ضمن تشكيل عصابي، فتم ضبطهم جميعا، حيث اعترفوا بتفاصيل ‏أدوارهم في القضية، وتمت إحالة أفراد العصابة للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وعادة ما يستخدم مروجو هذه البطاقات، الإعلان عن جلسات تدليك، لاصطياد ضحاياهم بواسطة صور ”مفبركة“ لفتيات من جنسيات أوروبية، وذلك كستار لأعمال غير قانونية، بهدف الاحتيال على ضحاياهم بعد الاعتداء عليهم، وسرقتهم، وابتزازهم في شقق ”مشبوهة“، بحسب الجهات الأمنية.