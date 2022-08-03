القبض على ممرضة صورت فيديو لجثة نيرة أشرف داخل المشرحة

تمكنت السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية في مصر، الأربعاء، من القبض على ممرضة تعمل بمستشفى طوارئ المنصورة، بتهمة تصوير جثة الطالبة نيرة أشرف التي قتلت ذبحا على يد زميلها.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو للطالبة المغدورة نيرة أشرف من داخل المشرحة، وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها عند الاعتداء عليها من زميلها الجاني محمد عادل.

وأثار نشر الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل، إذ تساءل النشطاء عن صاحب المصلحة في تسريب الفيديو الصادم، مطالبين بالكشف عن هوية مصوره ومحاكمته، ليتقدم محامي الطالبة ببلاغ عاجل للنيابة ضد مستشفى طوارئ المنصورة التي نقلت إليها الجثة عقب الحادث.

وقبل القبض على الممرضة تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قصير مُسرّب من داخل المشرحة، للطالبة نيرة أشرف.

وبحسب السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية، فإنه بعد تقنين الإجراءات والتحقيق مع كل من كانوا يعملون بطوارئ المستشفى في 20 يونيو، وهو تاريخ وقوع الحادث، تبين أن الممرضة وتدعى منى تعمل بذات المستشفى ومقيمة بمركز السنبلاوين في المحافظة هي من قامت بالتقاط الفيديو، وقد تم القبض عليها.

وكشفت السلطات أنه يجرى حاليا أخذ أقوال الممرضة من قبل المباحث تمهيدا لعرضها على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.