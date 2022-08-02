فيديو صادم لجثة نيرة أشرف في المشرحة.. وأسرتها تتوعد

أثار فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي للطالبة المصرية نيرة أشرف، وهي داخل المشرحة بعد قتلها غضبا واسعا اليوم الثلاثاء.

وكانت ”نيرة“ قتلت على يد زميلها محمد عادل، في محيط جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية ذبحا يوم 20 حزيران/يونيو الماضي.

وخضع القاتل للمحاكمة الجنائية التي حكمت عليه بالإعدام شنقا.

وظهرت الطالبة المغدورة في الفيديو المتداول – الذي تعتذر ”إرم نيوز“ عن عدم إعادة نشره لقساوته-، وهي ملقاة على سرير الموت داخل المشرحة.

وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلا عن رقبتها المذبوحة، في فيديو صدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول رد على الفيديو المتداول، أعربت شروق أشرف، شقيقة نيرة، عبر حسابها على “فيسبوك”، انزعاجها من نشر فيديو لشقيقتها من داخل المشرحة وهي على هذه الحالة في انتهاك لحرمة الميت.

وتوعدت ”شروق“ مسؤولي مشرحة المستشفى الدولي في مدينة المنصورة بالملاحقة القانونية على تسريب الفيديو.

وكتبت: “بلاغ إلى النائب العام ورئيس الجمهورية ضد مشرحة المستشفى الدولى في المنصورة بسبب تسريب الفيديو”.

وهاجمت شقيقة الطالبة المغدورة العاملين في المشرحة والأطباء الذين عملوا يوم الجريمة، بتوجيه بعض السباب والتوعد بالملاحقة القانونية.

كما وجهت شروق أشرف، رسالة للنشطاء الذين يتداولون الفيديو ويساعدون على انتشاره بالقول: “بالنسبة للناس اللي بتشير وبتبعت الفيديو، انتو سبتو أيه معملتهوش“

وتابعت: ”صورتوا وقت الحادثة ومحدش دافع عنها ونجدها، طلعتوا صور ليها وهي عايشة وأساؤوا لسمعتها وطعنتوا في شرفها برغم أن النيابة برأتها من كل حاجة، كفرتوها وهي مسلمة موحدة بالله ونطقت الشهادة فوق ده كله تصورها في المشرحة وتطلعوا الفيديو يامعدومي الإحساس والضمير!”.

وأبدت شقيقة الطالبة المغدورة استغرابها من توقيت تداول الفيديو بعد مرور أكثر من 40 يوما على الجريمة، متسائلة: “عندي سؤال الفيديو ده مطلعش وقتها ليه؟، في خطة ممنهجة ضدنا، أيه سببها وهدفها؟”.

إلى ذلك، أعرب نشطاء مواقع التواصل في مصر عن غضبهم بعد تسريب الفيديو الصادم من داخل المشرحة مطالبين السلطات في مصر بمحاسبة المتورطين.

وعلق حساب على “تويتر” باسم نادر سمير قائلاً: “اللي سرب فيديو نيرة أشرف الله يرحمها وهي في المشرحة شخص مريض دموي لازم يتحاكم”.

اللي سرب فيديو نيرة اشرف الله يرحمها وهي ف المشرحه شخص مريض دموي لازم يتحاكم — Nader Samir (@Nader_Samir98) August 2, 2022

وكتب حمدي فتحي: “بعد ماشوفنا الفيديو بتاع نيرة وهى في المشرحة، وشوفنا الطعنات بجسمها، حاجة توجع القلب، أقسم بالله اللى هاشوفوا بيدافع عن الحقير السفاح المجرم لأكله بسناني”.

بعد ماشوفنا الفيديو بتاع #نيره وهى فى المشرحه وشوفنا الطعنا ت بجسمها حاجه توجع القلب اقسم بالله اللى هاشوفه بيدافع عن الحقير دة السفاح المجرم لاكله بسنانى #نيرة_أشرف — Hamdy Fathy (@HamdyFa35922534) August 2, 2022

كما انتقد آخر تسريب الفيديو إذ كتب: “إحنا لا بقي عندنا حرمة لميت ولا قانون يحاسب اللي بيغلط، وعادي تلاقي شوية مرضى نفسيين تعاطفوا مع سفاح، إحنا عايشين في اوsخ مجتمع حرفيا!!!”.

احنا لا بقي عندنا حرمه لميت ولا قانون يحاسب الا بيغلط.. وعادي تلاقي شويه مرضي نفسيين بيتعاطفوا مع سفاح احنا عايشين ف اوsخ مجتمع حرفيا!!!#نيره_اشرف — αრirα 𓄿𓅓𓏭𓂋𓄿 (@cleopatraamira) August 2, 2022

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من شهر على وقوع الجريمة، والحكم على القاتل بالإعدام.

وهزت حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة على يد زميلها، بعدما رفضت طلبه المتكرر بالزواج منها، المجتمع المصري خلال الفترة الماضية.