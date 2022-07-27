آمال وإسراء السهلي.. أستراليا تكشف عن هوية السعوديتين المتوفيتين بـ"ظروف مريبة"

أفرجت السلطات الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن هويتي الشقيقتين السعوديتين، اللتين عثر على جثتيهما في شقة تستأجرانها في سيدني، في يونيو/ حزيران الماضي.

ونشرت الشرطة الأسترالية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشقيقتين، معلنة أن إحداهما تدعى إسراء عبدالله السهلي، وتبلغ من العمر 24 عاما، والأخرى آمال عبدالله السهلي وتبلغ 23 عاما.

وناشدت الشرطة، التي لا تزال تحقق في واقعة وفاة الشقيقتين على أنها مشتبه فيها، المواطنين للإدلاء بأي معلومات يمكن أن توصل للحقيقة.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل أستراليا“، قد ذكرت في يونيو/ حزيران، أنه تم اكتشاف جثتي الفتاتين، في سريرين منفصلين في شقتهما في الطابق الأول في حي كانتربري جنوب غرب سيدني، في نهاية صادمة للشقيقتين اللتين هربتا قبل عدة سنوات وهما في سن المراهقة من المملكة إلى أستراليا.

وعانت الشقيقتان من ضائقة مالية وعجزتا عن دفع إيجار مسكنهما وكانتا على وشك مواجهة الطرد من قبل مالك المسكن، وتم اكتشاف الجثتين عقب قدوم ضباط للتفتيش بعد أن فشلت الفتاتان في دفع الإيجار وتقدم المالك بشكوى، وبدأ البريد يتراكم خارج باب منزليهما.

ولم تحدد الشرطة متى حدثت الوفاة، لكنها قالت، آنذاك، إنه ”مضى وقت على وفاتيهما، وإن الجثتين كانتا في حالة تحلل“، كما أكدت أنه ”لا يوجد أي علامات واضحة على تعرضهما لأي شكل من أشكال العنف“.

كما نفت الشرطة وجود أي اقتحام أو محاولة دخول قسري لشقة الفتاتين، بينما يتم التحقيق في ملابسات الوفاة.

وتسعى السلطات الأسترالية للتواصل مع أسرة الشابتين، للتعرف على هويتيهما.

وبحسب الصحيفة فإن ”الأخت الكبرى سبق أن حصلت على أمر منع عنف متوقع ضد رجل يبلغ 28 عاما، لكن أمر المنع رفض في وقت لاحق وتم سحبه“.

ويمكن لملاك العقارات إصدار إخطارات تحذير قانونية للمستأجرين عبر المحكمة المدنية في حال عدم دفعهم الإيجار، وذلك لإصدار أمر قانوني بإخراجهم من العقار، وتم قبول الإجراء القانوني بحق الفتاتين، حيث توجه رجال الأمن لإخطار الفتاتين بضرورة الإخلاء، وآنذاك تم اكتشاف جثتيهما.

ووفقا لما هو متداول فإن الفتاتين فرتا في العام 2017 عندما كانتا تبلغان من العمر 18 و19 عامًا، وتكافح شرطة نيو ساوث ويلز الآن لتحديد مكان أقاربهما.

ولا تزال أسباب مغادرة الشقيقتين لوطنهما غير واضحة.