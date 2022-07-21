مصرية تقتل زوجها بسكين المطبخ

ألقت سلطات الأمن في محافظة المنوفية المصرية، اليوم الخميس، القبض على سيدة أقدمت على قتل زوجها المدرس بالمعاش داخل مطبخ منزلهما؛ خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

وفي حيثيات الواقعة، تلقى مدير أمن المنوفية اللواء سالم الدميني، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بالمحافظة المصرية، يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها في قرية كفر العرب بدائرة المركز.

وبانتقال السلطات وبفحص البلاغ، تبين مقتل مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر؛ بعد مشاجرة بينه وبين زوجته، في مطبخ منزلهما نتيجة خلافات أسرية بينهما.

بدورها، ألقت مباحث مركز تلا بالمنوفية القبض على السيدة المتهمة، ونقلت جثة الزوج المغدور إلى مشرحة مستشفى تلا المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا لمثولها لتحقيقات النيابة العامة التي أُخطرت لمباشرة التحقيقات.