مصر.. القاضي أيمن حجاج يعترف بقتل زوجته شيماء جمال

اعترف نائب رئيس مجلس الدولة المصري أيمن حجاج، أمام محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الأربعاء، بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهم المستشار أيمن حجاج وشريكه في ارتكاب الجريمة حسين الغرابلي.

وجاء الاعتراف، حينما واجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وقال حجاج إنه ارتكب الجريمة ولكنه لم يقصد قتلها عمدا، وإنما وقعت الجريمة في إطار دفاع عن النفس.

في حين أنكر المتهم الثاني اشتراكه في ارتكاب الجريمة.

وأودع المتهمان قفص الاتهام، بحضور أفراد أسرة المجني عليها، الذين رفعوا صورتها وطالبوا بالقصاص من قتلتها.

وكان حجاج أكد خلال التحقيقات معه في النيابة العامة، أنه أقدم على تلك الخطوة بعدما أرهقته طلبات المجني عليها المالية، وتهديدها له بكشف مخالفاته التجارية وتلك التي تتعلق بمجال عمله كرئيس لجنة الإسكان في نادي قضاة مجلس الدولة.

وسبق أن أمر النائب العام المصري، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراره، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.