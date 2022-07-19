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منوعات

مصر.. إحالة عامل مطعم شهير للمحاكمة بعد تصويره سيدات في دورة المياه
تاريخ النشر: 19 يوليو 2022 18:01 GMT
تاريخ التحديث: 19 يوليو 2022 18:40 GMT

مصر.. إحالة عامل مطعم شهير للمحاكمة بعد تصويره سيدات في دورة المياه

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، عاملا بفرع أحد المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة، في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، إلى محكمة الجنايات لاتهامه

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المصدر: أحمد بيومي ـ إرم نيوز

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، عاملا بفرع أحد المطاعم الشهيرة للوجبات السريعة، في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتصوير سيدات داخل دورة مياه المطعم.

وتم تحديد الجلسة الأولى للمحاكمة في 8 آب/أغسطس المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الشهر الماضي، تفاصيل مقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من اكتشاف هاتف محمول مُشغل بوضعية الفيديو داخل دورة المياه داخل المطعم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته آنذاك عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، إنه بعد التحقيق تبين أن ”الهاتف المحمول خاص بأحد العاملين في المطعم وتم وضعه بجوار سلة المهملات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه“.

واعترف العامل خلال التحقيقات معه بالواقعة وتم تقديمه للنيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

وتبين بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادثة وقعت في مطعم ”ماكدونالدز“ فرع الساحل الشمالي.

وأثارت الواقعة ضجة كبيرة في مصر آنذاك، وسط مطالبات بإغلاق فروع المطعم الشهير في مصر.

ولا يتسنى لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما ينشر على مواقع التواصل.

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