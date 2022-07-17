عملية تجميل تنهي حياة شابة عراقية في بغداد

توفَّت شابة عراقية اليوم الأحد بعد أن أجرت عملية تجميلية في أحد المراكز في العاصمة بغداد.

وبحسب موقع ”السومرية“ الإخباري المحلي، الشابة في العشرينات من عمرها، وعانت مضاعفات بعد إجرائها العملية الجراحية.

وقال مصدر أمني عراقي ”إن الشابة من مواليد العام 2000، وقد توفَّت في أثناء إجرائها عملية تجميل (شفط) داخل أحد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير“.

وأضاف أن ”والد الفتاة قدم شكوى ضد زوجها وضد كادر المركز كافة، وبانتظار موافقة القاضي لإجراء اللازم بحق المركز والعاملين“.

وكانت حالات وفاة سجلت في العراق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية نتيجة أخطاء طبية، نجم أغلبها، بحسب التقارير، عن عمليات تجميل.