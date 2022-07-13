مصر.. كشف حقيقة الرسالة المؤثرة لسارق مسجد أرض اللواء

كشفت وزارة الداخلية في مصر حقيقة تعرض أحد المساجد للسرقة من قبل شخص ترك رسالة يطلب فيها السماح والمغفرة على ما فعله نتيجة احتياجه للمال لعلاج والدته التي ترقد بالمستشفى، فيما عرف بـ“الرسالة المؤثرة“.

وقالت وزارة الداخلية عبر بيان رسمي في الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، إن ”الأجهزة كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى ”فيس بوك“ متضمناً ادعاء أحد الأشخاص بتعرض مسجد مقام أسفل العقار ملكه كائن بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة للسرقة“.

وذكر البيان ”بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن العقار المشار إليه بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة وقيام مالك العقار بالادعاء بوجود مسجد أسفل العقار وتعرضه للسرقة عدة مرات للحيلولة دون تنفيذ قرار الإزالة“.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد أثاروا حالة من الجدل بشأن سرقة مواد بناء خاصة بمسجد تحت الإنشاء في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة.

وتداول النشطاء صورا تظهر رسالة مكتوبة على أحد الأعمدة الخرسانية بالمسجد تحمل ما يفيد طلب السارق للمغفرة وأن فعلته جاءت للحصول على الأموال عبر بيع مواد بناء المسجد للإنفاق على والدته المريضة بالمستشفى.

كما تداول النشطاء معلومات بأن المسجد تعرض للسرقة 6 مرات قبل ذلك، مع اختلاف وتنوع رسائل السارق في كل مرة لتبرير فعلته.