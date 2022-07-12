عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، إن عسكريا قتل زميله بسلاح ناري في أحد معسكرات وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه تم ضبط القاتل وتحويله لجهات الاختصاص ”وجار التحقيق لمعرفة الملابسات“.

الإعلام الأمني: عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في أحد المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع، وتم ضبطه وتحويله لجهة الاختصاص وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة. — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 12, 2022

وكشف اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع تفاصيل حول خلفية الحادث، مشيرا إلى أنه بسبب التنمر.

وقال السريع في تغريدة على حسابه في تويتر: ”بسبب التنمر عليه والاستهزاء به عسكري يقتل زميله بالعمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش ام 16 حيث أطلق عليه 3 رصاصات أحداهم بالرأس واثنتين بالصدر“.

وتابع: ”الجريمه حصلت صباح اليوم والقاتل هرب إلى منطقه صباح الأحمد ثم سلم نفسه إلى المخفر وتم تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات وإحالته للنيابة“.