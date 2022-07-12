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عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في الكويت
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 7:55 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 8:00 GMT

عسكري يقتل زميله بسلاح ناري في الكويت

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، إن عسكريا قتل زميله بسلاح ناري في أحد معسكرات وزارة الدفاع. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه

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المصدر: فريق التحرير

قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء، إن عسكريا قتل زميله بسلاح ناري في أحد معسكرات وزارة الدفاع.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنه تم ضبط القاتل وتحويله لجهات الاختصاص ”وجار التحقيق لمعرفة الملابسات“.

 

وكشف اللواء الكويتي المتقاعد حمد السريع تفاصيل حول خلفية الحادث، مشيرا إلى أنه بسبب التنمر.

وقال السريع في تغريدة على حسابه في تويتر: ”بسبب التنمر عليه والاستهزاء به عسكري يقتل زميله بالعمل داخل معسكر الجيش بواسطة رشاش ام 16 حيث أطلق عليه 3 رصاصات أحداهم بالرأس واثنتين بالصدر“.

وتابع: ”الجريمه حصلت صباح اليوم والقاتل هرب إلى منطقه صباح الأحمد ثم سلم نفسه إلى المخفر وتم تسليمه للمباحث لاستكمال التحريات وإحالته للنيابة“.

 

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