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فلسطيني يقتل والده ويصب الأسمنت فوق جثته في ساحة المنزل (فيديو)
تاريخ النشر: 12 يوليو 2022 6:22 GMT
تاريخ التحديث: 12 يوليو 2022 7:45 GMT

فلسطيني يقتل والده ويصب الأسمنت فوق جثته في ساحة المنزل (فيديو)

أقدم شاب فلسطيني على ارتكاب جريمة مروعة عندما قتل والده وقام بدفن جثته بساحة المنزل وصب فوقها كمية من الأسمنت. وفي التفاصيل، أفادت الشرطة، وفق ما نقله المركز

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المصدر: فريق التحرير

أقدم شاب فلسطيني على ارتكاب جريمة مروعة عندما قتل والده وقام بدفن جثته بساحة المنزل وصب فوقها كمية من الأسمنت.

وفي التفاصيل، أفادت الشرطة، وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، بأن شابًا من بلدة عجة جنوب جنين أبلغ عن قيامه بقتل والده ودفن جثته بساحة المنزل وتغطيتها بطبقة من الأسمنت، وذلك بعد أيام من الإبلاغ عن تغيب الأب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأب القتيل يدعى ”عامر راضي راشد“ ويبلغ من العمر 46 عامًا، وقد اختفى منذ أسبوع، قبل أن يتبين، أمس الإثنين، أنه قُتل على يد نجله المدعو ”رضا“ والبالغ من العمر 20 عامًا.

وتداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعمال تكسير الخرسانة فوق جثة الأب القتيل لاستخراج جثمانه.

كما تداولت صورة تجمع الابن الجاني مع والده المغدور.

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