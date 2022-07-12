فلسطيني يقتل والده ويصب الأسمنت فوق جثته في ساحة المنزل (فيديو)

أقدم شاب فلسطيني على ارتكاب جريمة مروعة عندما قتل والده وقام بدفن جثته بساحة المنزل وصب فوقها كمية من الأسمنت.

وفي التفاصيل، أفادت الشرطة، وفق ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، بأن شابًا من بلدة عجة جنوب جنين أبلغ عن قيامه بقتل والده ودفن جثته بساحة المنزل وتغطيتها بطبقة من الأسمنت، وذلك بعد أيام من الإبلاغ عن تغيب الأب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأب القتيل يدعى ”عامر راضي راشد“ ويبلغ من العمر 46 عامًا، وقد اختفى منذ أسبوع، قبل أن يتبين، أمس الإثنين، أنه قُتل على يد نجله المدعو ”رضا“ والبالغ من العمر 20 عامًا.

وتداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعمال تكسير الخرسانة فوق جثة الأب القتيل لاستخراج جثمانه.

شاهد| تواصل أعمال البحث عن جثة مواطن قتله ابنه ودفنه وصب عليه الأسمنت في بلدة عجة بجنين pic.twitter.com/t8ysdYNT2g — فلسطين أون لاين (@pl24online) July 11, 2022

كما تداولت صورة تجمع الابن الجاني مع والده المغدور.