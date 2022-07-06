مصر.. شاب يقتل شقيقه بالرصاص لسبب صادم‎‎

أقدم شاب على قتل شقيقه الأكبر رميا بالرصاص، الأربعاء، في محافظة سوهاج بصعيد مصر، بسبب اعتراض الأخير على شراء أخيه لسلاح ناري.

وتلقى مركز ”طما“ بمحافظة سوهاج، بلاغا من إحدى المستشفيات الحكومية بدائرة المركز، بوصول شاب في بداية العقد الرابع من عمره ويدعى حسام ويعمل سائق ”توك توك“ مصابا بطلق ناري في رقبته، وقد فارق الحياة.

وانتقلت قوة أمنية من المركز إلى المستشفى، وبعدها إلى محل سكن الأخوين، وكشفت التحريات نشوب خلاف بين الأخوين بسبب اعتراض القتيل على اقتناء أخيه لسلاح ناري.

وتطور الخلاف إلى تشابك بالأيدي قام الأخ الأصغر على إثرة بإطلاق عيار ناري على شقيقه ليسقط جثة هامدة.

ولاحقا تمكنت قوات الأمن من القبض على القاتل، وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما انتدبت الطب الشرعي لإعداد تقرير على الجثمان قبل دفنه.