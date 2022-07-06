شقيقة نيرة أشرف ترد بلهجة حادة على المتعاطفين مع قاتلها

وجهت هدير أشرف شقيقة طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قتِلت على يد زميلها محمد عادل ذبحًا، أمام سور جامعة المنصورية في مصر، رسالة حادة للمتعاطفين مع القاتل، بعد حكم الإعدام الصادر ضده.

ودعت هدير في منشور عبر حسابها في “فيسبوك” الذي أغلقته لمدة ساعات ثم أعادت فتحه من جديد، على المتعاطفين بأن يذوقوا الابتلاء الذي أصاب أسرتها عقب مقتل شقيقتها على يد زميلها.

وكتبت هدير أشرف: “لكل شمتان فلك بالمثل، بتدافع عن قاتل فلك بالمثل، ليس منكم بعيد عن الابتلاء تأدبوا مع الله، جاء على الناس زمان يرون الحق باطلًا والباطل حقًا ولا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه”.

كما دعت شقيقة الطالبة المغدورة قائلة: “اللهم أخرجنا من هذه الدنيا الظالم أهلها واضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين”.

واختتمت هدير منشورها عبر حسابها الذي يعد الوسيلة شبه الرسمية لأسرة الطالبة المغدورة منذ وقوع الجريمة، على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: “أما عن نيرة فهي في جنات الخلود”.

وقضت محكمة الجنايات في مصر، يوم الأربعاء، بالإعدام شنقا لقاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتي في جلسة الأسبوع الماضي.

واعتادت هدير أشرف شقيقة نيرة، توجيه رسائل إلى الرأي العام، من خلال حسابها، كان أبرزها نشر صور المحادثات التي تلقت من خلالها الأسرة عرضا بدفع دية بـ5 ملايين جنيه.

كما نشرت شقيقة نيرة، أول رد من الأسرة على أنباء تولي المحامي فريد الديب مسؤولية الدفاع عن الطالب القاتل محمد عادل في مرحلة النقض.

وكانت شقيقة الطالبة المغدورة أكدت في ذلك المنشور، ثقة الأسرة الكاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في القصاص من القاتل، لكنها حذرت في المنشور ذاته مما وصفته بـ“اهتزاز صورة مصر“ حال تغير الأمور فيما يخص مجريات القضية التي هزت الرأي العام المصري.