الأردن.. قاتل نجليه بالرصاص كان مختبئا داخل "مغارة" والأمن يقبض عليه

أعلنت السلطات الأمنية الأردنية اليوم الأربعاء إلقاء القبض على المواطن المسن الذي قتل نجليه في ثاني جريمة شهدها شمال المملكة خلال الساعات الـ 36 الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام، في بيان وصل ”إرم نيوز“ نسخة منه، إنه ”تم إلقاء القبض على قاتل ولديه يوم الثلاثاء“، مشيرا إلى أنه ”كان مختبئا داخل مغارة في محافظة عجلون“.

وأضاف المتحدث أنه ”بالتحقيق معه اعترف بقيامه باطلاق النار على ولديه إثر خلاف مالي وجرى ضبط السلاح الناري المستخدم وما زال التحقيق جاريا“.

وكان السبعيني، أقدم مساء الثلاثاء، على قتل ولديه في بلدة راجب في محافظة عجلون، ”شمال الأردن“، رميا بالرصاص.

وهذه ثاني جريمة مروعة يشهدها الشمال الأردني في غضون الـ 36 ساعة الماضية، حيث كشفت أجهزة الأمن الأردنية، يوم الثلاثاء، تفاصيل ”مؤلمة“ لمقتل طفلتين على يد والدهما، بعد أن ضربهما بواسطة عصا، في مدينة الرمثا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، العقيد عامر السرطاوي، في بيان، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ”شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا“.

وذكر البيان أن ”معلومات وردت، مساء الإثنين، لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية، تفيد بأن طليقها الذي يعاني من مرض نفسي، يعنف أبناءها الأربعة ويضربهم بشكل مستمر، معربة عن خوفها على حياتهم“.

وعلى إثر ذلك، تحركت قوة أمنية إلى مكان سكن المشتكى عليه، وتم ضبطه.

وتابع البيان أنه ”بالبحث عن الأبناء الأربعة، وجدت الأجهزة الأمنية اثنين منهم فقط داخل المنزل، وهما طفل وفتاة، وبالاستماع لأقوالهما أكدا أن والدهما يضربهما باستمرار، وأنه تسبب خلال الأيام السابقة بقتل شقيقتيهما البالغتين 9 و12 عاما، بعد ضربهما بعنف بواسطة عصا، ودفنهما في محيط المنزل“.

وبالتحقيق مع المشتكى عليه ”اعترف أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها، قبل دفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل“، بحسب البيان.